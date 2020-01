Tuttosport - Gotti: "L'Udinese è pronta per l'impresa"

Ritrovare la brillantezza di fine anno per non perdere terreno nella corsa salvezza. Il posticipo in programma alle ore 18 a Lecce è una sfida che vale doppio per l'Udinese, che vanta tre punti di vantaggio sui pugliesi (quart’ultimi assieme alla Sampdoria). «Il Lecce ha vinto due campionati – ha sottolineato Luca Gotti ieri -. Affrontala Serie A con coraggio e ha già raccolto 15 punti finora, gran parte dei quali in trasferta. Considerando che vengono da due sconfitte, sappiamo bene l'atteggiamento con il quale scenderanno in campo. Noi cercheremo di dare continuità ai risultati e cambiare un trend che ci ha visto raccogliere poco fuori casa (quattro punti)». Ciò che conta sarà approcciare la gara nel modo corretto. «Soprattutto dal punto di vista mentale», prosegue Gotti che poi si sofferma sui problemi di “abbondanza”: «Quelli che stanno giocando meno stanno spingendo molto verso l'alto la competitività. Spero non diventi un problema in un mese particolare quale è gennaio, con il mercato aperto... La scelta di non far giocare qualcuno è senz’altro la più difficile».