Tensione Lotito-Agnelli durante l'Assemblea di Lega: il nodo è la ripresa degli allenamenti

Tensione palpabile nell'Assemblea di Lega Serie A di ieri, al termine della quale è stata comunicata l'intenzione di portare a termine i campionati nazionali in maniera regolare. Nel corso dell'incontro ci sarebbe stato un confronto duro tra il presidente della Lazio, Claudio Lotito, appoggiato dal Napoli di Aurelio De Laurentiis, che chiedeva di riprendere gli allenamenti portando le squadre in ritiro per tutelarle, e il numero uno della Juventus Andrea Agnelli che ha risposto al collega: "Tu pensi solo alla classifica".