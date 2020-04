Si può correre e passeggiare ma a che distanza da casa? Fedriga chiede chiarimenti al Governo

In Friuli Venezia Giulia si può tornare a correre, o perlomeno a passeggiare come si deve. Nei giorni scorsi, in seguito al nuovo decreto del Governo, a livello regionale è stato eliminato il limite dei 200 metri da casa per l'attività motoria (attenzione: attività motoria, non sportiva, quindi rimane dubbia l'interpretazione per quanto riguarda il jogging, ma si apre perlomeno alle camminate senza ansia di uscire dal perimetro consentito).

A molti però non è ben chiaro il concetto di prossimità, per fare chiarezza su questo punto il governatore Massimiliano Fedriga, ha deciso di inviare al Governo una lettera formale con richiesta di precisare la distanza autorizzata. L'intento è quello di evitare confusione tra chi vuole tornare a praticare un po' di sport all'aperto rispettando i limiti e senza incorrere in sanzioni.