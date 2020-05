Serie A, si avvicina il via libera per gli allenamenti di gruppo. Gravina e le novità sui ritiri

Le parole del sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, sembrano aprire la strada verso gli allenamenti di gruppo il prossimo 18 maggio. Il passo utile, quest'ultimo, per poter poi pensare alla ripartenza del campionato. In questo senso - sottolinea Sky Sport - il via libera definitivo del ministro della Salute Speranza, dopo aver letto il parere del Comitato Tecnico Scientifico sul protocollo della Federcalcio, è atteso a inizio settimana. Poi si esprimerà il ministro dello sport Spadafora.

Gravina, il Consiglio Federale e la novità sui ritiri - Intanto, una decisione il presidente federale Gravina l'ha già presa: i ritiri - continua Sky Sport - una volta che le squadre torneranno ad allenarsi, dureranno due settimane e non tre, come inizialmente previsto. La nuova data del consiglio federale verrà invece fissata solo dopo che si saranno verificate tre cose: il già citato via libera del ministro Speranza al protocollo, la pubblicazione del decreto maggio da parte del governo, l'incontro di Gravina con il Presidente del Consiglio Conte.