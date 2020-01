Sassuolo, De Zerbi: "Assenze pesanti, ma ci prendiamo le responsabilità"

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi dopo il ko contro l’Udinese: “Dispiace perché potevamo comunque non perdere oggi, una volta pareggiata poi non si sa come va a finire. Oggi le cose non sono andate bene, dobbiamo analizzare questa sconfitta”.

Sull’assenza di Berardi: “Le assenze ci sono, sono pesanti e sono lunghe da recuperare, ma quella di oggi era comunque una squadra che poteva fare molto meglio di quello che ha fatto. Giusto che ognuno si prenda le proprie responsabilità. Come in tutte le squadre ci sono dei giocatori fondamentali e alcuni che soffrono un po’ gli eventi. Comunque la partita si poteva portare sul nostro binario anche facendo una prestazione non delle migliori, visto che comunque occasioni ne abbiamo avute”.