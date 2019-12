Richieste dalla Francia per Teo

Richieste dalla Francia per Teodorczyk. L'attaccante polacco, ad oggi ancora un oggetto misterioso per via di una condizione fisica mai completamente ritrovata dopo l'infortunio, potrebbe lasciare Udine a gennaio. A cercarlo ci sarebbero un paio di club di Ligue1 che su di lui si erano mossi già la scorsa estate. Va in cerca di spazio Teo, dopo una stagione e mezza in bianconera fatta di tanta panchina e pochi minuti in campo.