Okaka: "Cagliari squadra solida e dinamica, ma cercheremo di farci rispettare"

Queste le dichiarazioni rilasciate da Stefano Okaka a Sky nel pre partita di Udinese-Cagliari.

"Sicuramente per noi sarebbe di grandissima importanza vincere oggi perché giochiamo in casa e perché potremmo fare un bel balzo in classifica, guardando anche ai risultati delle altre squadre. Noi cercheremo di mettere in campo tutto quello che abbiamo. Campo pesante? Io mi trovo bene sempre, spero solo di aiutare i miei compagni a ottenere un grande risultato oggi".

"Secondo me il Cagliari è una squadra molto solida e dinamica. Hanno preso giocatori forti in tutte le posizioni e ora stanno raccogliendo i frutti del loro lavoro, noi però giochiamo in casa e cercheremo di farci rispettare".