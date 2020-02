Nicolas: "Nelle ultime partite siamo stati sfortunati, prima o poi il pallone entrerà. Musso? Per me rimane un 'supereroe', nonostante il periodo di calo"

Nicolas, portiere brasiliano dell'Udinese, è stato ospite di UdineseTv nella serata di ieri. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "È un periodo in cui le cose non girano per il meglio, ma è stato un sollievo il fatto di riuscire a trovare il pareggio in extremis con il Brescia dopo aver rischiato di perdere la partita. Dobbiamo aggrapparci a questo punto per fare bene nei prossimi impegni. C’è rammarico quando non si riesce a segnare, specie se si pensa che tra Milan, Parma, Inter e Brescia abbiamo creato almeno quattro occasioni a partita clamorose. Siamo stati sfortunati, ma prima o poi il pallone entrerà."

Musso? "Per me rimane sempre il “supereroe” che conosciamo, anche se sta attraversando un periodo di calo. Ieri dopo il gol subito si è subito rifatto con una bella parata sul colpo di testa di Donnarumma. Gli errori capitano e lui sbaglia meno di altri portieri. Il nostro gruppo di portieri è molto affiatato, ci aiutiamo a vicenda. Alla fine Juan è quello che porta in campo il lavoro di tutti noi e lo fa in maniera davvero onorevole."

La sfida con l'Hellas? "Ho giocato diversi anni in quel club. Troveremo una squadra carica dopo aver battuto la Juventus, ma dobbiamo guardare a noi stessi e vincere in casa nostra".