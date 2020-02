Musso: "Se sei sempre al top quando sbagli è normale arrabbiarsi, cerco di restare tranquillo"

Musso, autore di almeno un intervento decisivo, ha parlato ai microfoni di Udinese TV: "Volevamo la vittoria, siamo scesi in campo fin da subito per cercare di fargli male. La squadra sta migliorando e dà tutto, la fiducia sta crescendo. Cerco di dare sempre il massimo per aiutare la squadra a fare risultato, a volte si fa bene, a volte no, io però non mi fermo e continuo a crescere, parlando con il mister e con Alex. Quando arrivano le partite in cui fai bene è normale che ti arrabbi se hai fatto sempre grandi cose, cerco però di mantenere la calma e di capire cosa posso dare di più in allenamento o in partita".