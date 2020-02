Spazio alla lotta salvezza sul Messaggero Veneto. "Udinese, occhio a Lecce e Sampdoria ma Toro e Fiorentina non sono al sicuro" scrive il quotidiano. Mancano 15 partite e al momento sembrano essere 8 le squadre invischiate nella lotta per non retrocedere: si va dai 15 punti della SPAL ai 27 del Torino. In mezzo altre sei squadre compresa l'Udinese di Gotti.