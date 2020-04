Messaggero Veneto: "Taglio degli stipendi, Magda Pozzo contro i giocatori"

A chi erano indirizzate le parole di Magda Pozzo? Alla categoria dei calciatori in generale o il suo era un messaggio nascosto a Lasagna e compagni? A provare a ricostruire la vicenda è stato quest'oggi il Messaggero Veneto: "Non fa esplicitamente i nomi di Lasagna e compagni il "coordinatore strategico del gruppo", ma è improbabile che l'esternazione sia rivolta solo all'intera categoria dei calciatori. Più plausibile, invece, che Magda Pozzo si sia fatta interprete delle inattese difficoltà emerse nelle trattative tra il fratello Gino e lo spogliatoio bianconero, a cui forse non è bastato l'esempio arrivato dal dg Franco Collavino e dal dt Pierpaolo Marino che si sono autoridotti lo stipendio del 50 per cento. Le parti, dunque, sembrano ancora distanti nonostante si possano trovare accordi di secondo livello, quelli tra azienda e corpo lavoratori, per intenderci, che solleverebbero anche la Lega, aspramente criticata dall'Assocalciatori dopo il paventato taglio da due, a quattro mensilità, a seconda della conclusione, o meno, della stagione".