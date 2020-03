"Pareggio dell'Udinese in uno stadio surreale. Calcio verso lo stop": così Il Messaggero Veneto nella sua prima pagina odierna. Finisce 0-0 tra l'Udinese e la Fiorentina, in un Friuli a porte chiuse. Clima surreale anche nello stadio di Udine, per il recupero della 26esima giornata. Udinese e Fiorentina non si fanno male ma Genoa e Sampdoria vincono.