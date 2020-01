Messaggero Veneto: "L’Udinese vuole ingranare la terza"

Due vittorie, con Cagliari e Sassuolo, che hanno cambiato la classifica e l'occasione, contro il Sassuolo, per fare un ulteriore passo in avanti. Il Messaggero Veneto analizza così il momento dei bianconeri: "Dalla Juventus (a metà dicembre, ultima sconfitta in campionato) alla Juventus (mercoledì prossimo gli ottavi di Coppa Italia) fare percorso netto con tre vittorie su tre gare per l’Udinese sarebbe davvero dare un gran bel segnale. Sarebbe la prova che con Luca Gotti in panchina – serafico, competente, rassicurante – i bianconeri stanno imboccando la strada di un campionato tranquillo, con la classifica che non ti aspetti dopo le sofferenze di fine ottobre, quando, prima del esonero di Igor Tudor, l’Udinese non solo lasciò agli avversari tutti i punti in palio, ma subì tra Atalanta e Roma 11 gol a fronte di uno solo realizzato. Tra i sogni e la realtà c’è il Sassuolo, squadra che spesso negli ultimi anni si è rivelata un autentico crocevia della stagioni bianconere".