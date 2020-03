Messaggero Veneto: "Il Governo ferma lo sport fino al 3 aprile Così il campionato non potrà più finire"

La Serie A non vorrebbe fermare il campionato ma continuare a giocare a porte chiuse. A spiegare la vicenda è stato oggi il Messaggero Veneto: "Lega di serie A ieri ha mandato in scena ben due Consigli in conference call ai quali ha partecipato Stefano Campoccia, vicepresidente dell'Udinese, oltre a Luca Percassi dell'Atalanta, Paolo Scaroni del Milan e Alessandro Antonello dell'Inter. A questi bisogna aggiungere i rappresentanti che, con il presidente Paolo Dal Pino, hanno diritto a partecipare al Consiglio federale, ovvero il numero uno della Lazio Claudio Lotito e l'ad dell'Inter Beppe Marotta: al presidente Figc Gabriele Gravina avevano fatto sapere ieri che avrebbero votato contro lo stop al campionato.Una mossa obbligata dal punto di vista del proseguimento della stagione, visto che, schiacciata dagli Europei per nazionali programmati per giugno, la Lega serie A non può andare oltre il 24 maggio e ormai tutte le altre date per possibili recuperi sono occupate. Cavalcando la possibilità che cinque club debbano comunque allenarsi per le competizioni Uefa (Juventus, Atalanta e Napoli per la Champions, Inter e Roma per l'Europa League), i rappresentanti dei club volevano proseguire a porte chiuse, chiedendo la nomina di un consulente del Governo, un consulente scientifico come avviene in Inghilterra per la Premier League. La soluzione secondo la Lega serie A? Ancora meno accreditati negli stadi, arbitri e collaboratori trasportati su mezzi riservati negli impianti, controlli medici rigidissimi per i tesserati. Tutte misure che non hanno fatto presa sul ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora...Ma in definitiva, di fronte all'impossibilità di chiudere regolarmente il campionato, proprio il "timbro" del Governo era che desiderava la Lega serie A per non rischiare di perdere altri soldi. Quelli messi in preventivo con le partite a porte chiuse sono nulla davanti a una possibile causa per risarcimento danni che potrebbe essere promossa dalle televisioni, Sky e Dazn, per dei diritti tv "sul nulla" che costano complessivamente 973,3 milioni a stagione.".