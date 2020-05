Messaggero Veneto: "Allenamenti, c'è l'ok di Governo e Regione ma l'Udinese aspetta"

Ripartenza rinviata per l'Udinese. Nonostante il via libera per gli allenamenti individuali arrivato dal presidente della Regione Fedriga, il club bianconero ha deciso di prendere tempo. A fare luce sulla situazione è stato oggi il Messaggero Veneto: "Per riprendere l'Udinese vuole che siano risolti il problemi sulla responsabilità (in caso di contagio all'interno della squadra dopo la ripresa) e sulle regole da seguire per arrivare al termine della stagione come ha spiegato in un comunicato ieri sera".