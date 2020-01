Marino: "Penso che la prestazione sia indiscutibile. Certo è che fa rabbia andarsene da San Siro

Prestazione importante per l'Udinese, il rammarico è di non uscire con dei punti da San Siro. Così il diesse bianconero Pierpaolo Marino al termine del match: "Penso che la prestazione sia indiscutibile. Certo è che fa rabbia andarsene da San Siro con 0 punti dopo aver segnato due gol e sbagliando l'occasione per chiuderla un minuti prima del gol di Rebic. Questo deve farci ripartire con ancora più grinta perché di questa partita resta molto di più la prestazione rispetto al risultato e cercheremo di dare continuità a questa Udinese che sta crescendo. Nel primo tempo ho visto una squadra con grandissima personalità, che ha giocato alla pari con il Milan nonostante loro abbiano delle grandi individualità. Non è facile per nessuno venire qua a fare una prestazione simile e mi dispiace soprattutto per i ragazzi perché hanno dato tutto e ci hanno sempre creduto. La mia speranza più grande è che i giocatori possano ripartire da questa prestazione, tralasciando il risultato".