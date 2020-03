Marino: "Con Gotti stabiliremo un programma per la preparazione. Dal 22 marzo c'è il problema dei nazionali"

Emergenza coronavirus, a fare chiarezza sulla situazione in casa Udinese è stato il direttore tecnico bianconero Pierpaolo Marino: "La squadra tornerà ad allenarsi da mercoledì salvo decisione contraria da parte dell'autorità. D'accordo con l'allenatore Gotti stabiliremo un programma per la preparazione, ma va ricordato che dal 22 marzo, e per un periodo di quasi due settimane, l'Udinese potrebbe essere privata di una decina di atleti impegnati con le varie nazionali, sempre che la Fifa confermi il proprio programma. Rimaniamo ovviamente in attesa di nuovi sviluppi".