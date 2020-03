In ottemperanza alle misure consigliate dal Governo per contenere la diffusione del coronavirus, il Macron Store della Dacia Arena rimarrà chiuso fino al giorno 3 APRILE 2020.



Lo store continuerà ad essere operativo in tutte le altre attività. Le Società potranno chiamare il N. 337 699124 o scrivere una mail a udine@macronstore.com