L'Udinese ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per mantenere la condizione. Per questo motivo, su consiglio di mister Gotti, è stata organizzata un'amichevole per il prossimo lunedì. Alle 14.30, al Bruseschi, i bianconeri affronteranno il Chions, formazione regionale che disputa il campionato di Serie D.