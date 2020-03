L'Udinese continuerà ad allenarsi a casa

Tutto sospeso. L'Udinese, che da oggi non è più isolamento, continuerà ad allenarsi a casa. Un rinvio, al momento, fino a data da destinarsi. Non c'è infatti alcuna indicazione precisa su un'eventuale ripresa dell'attività. Si resta in attesa dell'evolversi della situazione e delle decisioni del Governo e degli organi federali.

Riguardo gli allenamenti, quindi, i giocatori proseguiranno ad allenarsi individualmente in casa con schede personalizzate, programmi per un'eventuale ripresa al momento purtroppo impossibile. La società ha dotato tutti i calciatori di attrezzature (cyclette ecc.) per svolgere esercizi aerobici, a corpo libero e fisici.