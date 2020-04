Kempes su De Paul: "Ha sempre avuto garra, con l'Argentina è inamovibile"

Mario Kempes è stato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Icona dell'Argentina, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb.com dove ha parlato di molti temi e di tanti suoi compatrioti, come Rodrigo De Paul dell'Udinese. "De Paul ha sempre dimostrato di essere un giocatore con garra e con temperamento. Sa giocare con entrambi i piedi ed era forte anche in passato ma forse non era arrivata la sua ora. Lo ricordo al Valencia ma non esplose completamente perchè probabilmente non trovò la posizione giusta ma ora sta dimostrando di essere un calciatore importante non solo all'Udinese ma anche in Nazionale dove è diventato quasi un titolare inamovibile"