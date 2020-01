Juventus-Udinese, LE FORMAZIONI UFFICIALI, ampio turn over per Gotti, Sarri cambia poco

Sono state ufficializzate le formazioni per la sfida di stasera tra Juventus e Udinese. Come era prevedibile, ampio turn over per i friulani, mentre invece Sarri ritocca poco il suo undici di partenza.



Juventus 4-3-1-2: Buffon, Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Douglas Costa, Dybala,Higuain. A disposizione:

Szczesny, Pinsoglio, Pjanic, Ramsey, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Pjaca, Can, Coccolo. All. Sarri



Udinese: 3-5-2 Nicolas, Opoku, De Maio, Nuytinck, Ter Avest, Walace, Jajalo, Barak, Sema, Nestorovski, Teodorczyk. A disposizione: Musso, Perisan, Ekong, Fofana, Okaka, De Paul, Lasagna, Larsen, Mandragora, Becao. All. Gotti