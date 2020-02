Italia, Mancini: "Scelte per l'Europeo ormai fatte, la rosa è quasi al completo"

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato alla Gazzetta dello Sport a margine della presentazione del "Pulcino d'Oro 2020" tenutasi ieri a Milano. L'allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni sul prossimo Europeo, palesando così la potenziale arma in più degli azzurri: "Spero che ci sottovalutino e nel frattempo noi dovremo ancora crescere col lavoro". Poi a proposito delle convocazioni per il campionato, non ha dubbi: "Le scelte sono ormai fatte, la rosa è quasi al completo".