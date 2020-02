Il report dell'allenamento odierno

Bianconeri al lavoro in vista della trasferta di Bologna, anche quest'oggi al mattino.

Inizio di giornata con una seduta video, prima di spostarsi in palestra.

Arrivata sul campo 4 del Bruseschi, la squadra ha completato le fasi di riscaldamento con e senza palla, prima di iniziare un'esercitazione tecnica sui passaggi.

A completare il lavoro odierno la parte tattica.

Anche quest'oggi assenti Prodl e De Maio impegnati in percorsi personalizzati.

Domani la squadra sosterrà la rifinitura alle 12.30. Alle 15.30 la conferenza stampa di mister Gotti in diretta su Udinese Tv, subito prima della partenza per Bologna.