Il friulano Crisetig riparte dalla Spagna: accordo con il Mirandes, semifinalista di Copa del Rey

Il friulano Lorenzo Crisetig inizierà una nuova esperienza all'età di 27 anni, la sua prima avventura all'estero: manca solo l'ufficialità infatti e la sua firma con il Mirandes, club di seconda divisione spagnola che nella giornata di mercoledì ha raggiunto a sorpresa la semifinale di Copa del Rey, battendo 4-2 il Villarreal. L'ex centrocampista dell'Inter, in passato vicino anche all'Udinese, era rimasto svincolato dal Bologna al termine della scorsa estate e, dopo sette mesi di inattività, tornerà a giocare e lo farà in Spagna. Come riporta 'AS', il Mirandes cercava un rinforzo a centrocampo a mercato chiuso e lo ha trovato proprio in Lorenzo Crisetig.