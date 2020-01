Il cordoglio dell'Udinese per la scomparsa di Gianfranco Garbuglia

L'Udinese Calcio esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Gianfranco Garbuglia e si stringe attorno alla sua famiglia.

Garbuglia, ex terzino nato a Corridonia (MC), vestì la maglia bianconera, collezionando 7 presenze in serie A, nella stagione 1960/1961.

Fu prelevato dalla Sambenedettese proprio nell'estate del 1960 e fece il suo debutto con l'Udinese il 25 settembre dello stesso anno nella gara disputata al vecchio stadio Moretti contro la Juventus.

Fece ritorno alla Samb nell'annata successiva prima di tornare a giocare in serie A con la Lazio, dove rimase per due stagioni tra il 1962 e il 1964.

Successivamente passò al Messina per cui giocò fino al 1969, partecipando allo storico primo campionato di serie A dei siciliani.

Chiuse la carriera, nel 1973, con la maglia del Potenza.

Ciao Gianfranco!