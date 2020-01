Floro Flores: "L'Udinese con Gotti è migliorata, l'Inter non dovrà sottovalutare l'impegno"

Domenica sera al Friuli andrà in scena Udinese-Inter. A parlare della sfida è stato anche l'ex bianconero Floro Flores: "Conte è un allenatore carismatico, capace di rigenerare giocatori dati per finiti come Candreva, Borja Valero ma anche Gagliardini. Nel tirare fuori il meglio dai giocatori è un fenomeno, lo avevo capito già ai tempi di Arezzo" - ha detto ai microfoni del Gazzettino - "L’Udinese con Gotti è migliorata molto ed è un vantaggio per i friulani. Al momento in classifica è tranquilla, l’Inter non dovrà sottovalutare l’impegno, ma con Conte in panchina non corre questo rischio".