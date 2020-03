Firmato il decreto che ferma il calcio fino al prossimo 3 aprile

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM che amplia all'intero territorio italiano le restrizioni già applicate da domenica a Lombardia e 14 province.

Per quanto riguarda lo sport, sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina. Sono consentiti gli allenamenti degli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in impianti chiusi al pubblico; sarà inoltre consentito disputare, sempre a porte chiuse, eventi e competizioni sportive internazionali. Salvi quindi i prossimi impegni di Champions ed Europa League, in attesa di eventuali nuove comunicazioni da parte del CONI, della FIGC o della UEFA.