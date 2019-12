De Paul: "Dopo il gol ho mostrato il numero per far capire che sono qui, il mister ha già spiegato che gioco in un altro ruolo"

Intervenuto ai microfoni di Sky al termine del primo tempo di Udinese-Cagliari, Rodrigo De Paul ha parlato così: "Il Cagliari è una squadra che non molla mai, il nostro atteggiamento è giusto e dobbiamo tenerlo per 90'. Le critiche? Ho mostrato il numero per dire che sono qui. Il mister lo ha spiegato bene, sto giocando in un altro ruolo e devo fare girare la palla e fare qualche assist. I gol li faranno gli attaccanti".