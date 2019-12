De Paul: "Chi mi conosce sa cosa posso fare e cosa no, ora il gol non è il mio compito principale"

Rodrigo De Paul, autore del primo, splendido, gol ha parlato ai microfoni di Udinese TV: "Non ho ancora rivisto il gol, ma mi hanno scritto in tanti per dirmi che è stato bellissimo, so che se fai girare il pallone così col destro da lì difficilmente il portiere ci arriva. Non credo che il gol sia una dimostrazione che in realtà valgo, penso che chi mi conosce sa quello che posso fare e quello che no. Io personalmente sono molto autocritico, ho sempre voglia di migliorare, la mia strada l'ho costruita così. Il gol dà fiducia, ma come dico sempre non è il mio compito principale adesso che ho un altro ruolo. Giocavamo contro una squadra molto forte, che lotta fino alla fine e non aveva ancora perso fuori casa. Anche quando il Cagliari ha fatto gol ci siamo ripresi subito e abbiamo messo in campo l'atteggiamento giusto, era una vittoria di cui avevamo bisogno".