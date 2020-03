De Paul: "A gennaio c'è stato qualcosa, ma la mia scelta è stata di non cambiare a metà stagione. Voglio completare il mio ciclo a Udine"

Intervenuto a TycSports, Rodrigo de Paul: "Tutto bene, un po' di panico qui tra le persone ma noi ci alleniamo regolarmente, abbiamo i medici a disposizione, usiamo le precauzioni del caso. Domenico dovremmo tornare a giocare in casa contro la Fiorentina e tutto poi prenderà il suo corso. Ci hanno detto che si giocherà a porte aperte però domani le possono cambiare. Ci faranno sapere".



Sul suo futuro: "Alla fine della Copa América dissi che avrei voluto continuare a crescere, giocando la Champions. Alla fine determinate cose non si sono concretizzate. Anche a dicembre-gennaio c'è stato qualcosa però la mia scelta è stata di non cambiare squadra a metà stagione, perché quando cambi a metà campionato serve un periodo di adattamento, per cui ho deciso di restare qui, completare il mio ciclo e a giugno si vedrà".