De Maio è recuperato, resta fuori ancora Prodl

Buone notizie giungono da Sebastien De Maio, convocato in extremis lo scorso week-end, che in questa settimana si è regolarmente allenato con i compagni, confermando di aver superato il problema muscolare che l'aveva costretto a saltare le sfide con Hellas Verona e Bologna. Unico ancora assente Sebastian Prodl che da quando è arrivato a Udine sta lavorando a parte per un'infiammazione al ginocchio. Recuperati, dunque, quasi tutti gli effettivi ora Luca Gotti avrà il compito di mantenere la giusta concentrazione all'interno del gruppo, mentre all'esterno la situazione rimane incerta.