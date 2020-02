Consigli Scommesse: vinci con la schedina del giorno

Nell'immaginario collettivo il termine schedina riporta ai tempi d'oro del Totocalcio, quando i "pallini" da tracciare sulle celebri tredici colonne sognando di cambiare vita erano l'unica forma di gioco sulle partite di calcio. I tempi sono cambiati con l'arrivo dei centri scommesse, prima fisici e poi virtuali, che hanno decretato il pensionamento del vecchio sistema per passare a nuove tipologie di giocate.

Oggi infatti non abbiamo più la possibilità di recarci nel nostro bar o ricevitoria di fiducia, comporre la sequenza preferita di 1X2 e poi consegnarla al titolare per essere giocata. Le scommesse sportive sono il centro di interesse degli appassionati italiani per un settore che ogni anno si rivela sempre più redditizio del precedente, specie da quando l'avvento di internet e della tecnologia hanno portato su pc e smartphone i vari bookmaker ed ampliato in maniera esponenziale l'offerta al pubblico.

La rete ha poi consentito la nascita e lo sviluppo di numerosi siti collegati al mondo del gioco che giornalmente forniscono pronostici, consigli e strumenti utili ai lettori per comprendere meglio ed affrontare più consapevolmente il variegato mondo delle scommesse sportive.

Tra le rubriche statisticamente più seguite, al punto che ormai anche i bookmaker veri e propri spesso e volentieri ne hanno una propria, certamente abbiamo la cosiddetta "Schedina del giorno", una selezione pronta per essere giocata immediatamente sul nostro bookie preferito che viene elaborata e pubblicata dalle redazioni di appassionati ed esperti del settore.

Queste schedine riscuotono molto successo tra il pubblico perchè evitano al giocatore medio quella che è l'attività più complessa ovvero la ricerca, lo studio e la selezione delle migliori quote di giornata per comporre la propria multipla vincente. E proprio la quotidianità di queste pubblicazioni è uno dei fattori del loro maggiore successo, perchè consentono tutti i giorni di avere una chance di vincere con il minimo sforzo e decidendo da noi quanto rischiare e spendere nella giocata.

Certamente gli scommettitori più esperti non hanno bisogno di consigli sulle giocate da effettuare, ma specie quando si è alle prime armi è decisamente utile avere il supporto da parte di soggetti che svolgono tale attività con passione e dedizione ed hanno certamente una visione più ampia di quotazioni, probabilità e rischio rispetto a chi gioca da poco tempo o molto più semplicemente non ha voglia e tempo per dedicarsi allo studio di questi argomenti.

Il neofita solitamente si limita alle classiche quote 1X2, gol/no gol, under/over e poco altro che rappresentano circa il 10% delle quote globalmente disponibili per una data partita. Studiare le caratteristiche delle squadre, il loro andamento nel medio-lungo periodo ed incrociare questi dati non è certo lavoro semplice ma allo stesso tempo consente di individuare le quote più convenienti in rapporto al grado di rischio ad esse connesso.

Così per esempio si potrebbe scoprire che quest'anno l'Udinese ha chiuso in vantaggio il primo tempo nel 28% delle partite giocate, ha una media esterna di meno di un gol a partita oltre al secondo peggior andamento del campionato fuori dalle mura amiche e segna circa il 40% dei suoi gol tra il 76mo ed il 90mo minuto. Da qui si può partire per individuare quote interessanti in occasione della prossima gara esterna dei friulani.

Ovviamente non tutti i siti pubblicano schedine che hanno il medesimo grado di affidabilità e serietà e bisogna prestare un po' di attenzione per evitare di buttare via denaro per nulla. Quello che possiamo consigliarvi è di valutare anzitutto la serietà dei vari portali controllando la frequenza di pubblicazione di articoli, pronostici ed approfondimenti vari, oltre alla eventuale presenza di strumenti a disposizione del lettore o ancora la possibilità data all'utente di poter commentare le pubblicazioni, anche in negativo.

Si ricorda che il gioco può creare dipendenza ed è riservato ai maggiori di anni 18.