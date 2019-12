Castori: "Se Lasagna viene lanciato in profondità diventa imprendibile"

Inserito nella lunga lista di possibili allenatori dell'Udinese, Fabrizio Castori, ha parlato di Lasagna, suo giocatore ai tempi del Carpi: "Aveva e ha un motore straordinario. Arrivando dall’Interregionale, al tempo, doveva imparare a gestire le forze per tutto l’arco dei 90′. Così, spesso, entrava a gara in corso e assieme a Mbakogu risultava devastante. Io e Giuntoli dicevamo che nel giro di pochi anni sarebbe arrivato in nazionale: al tempo sembrava un’iperbole eppure è andata proprio così" - ha raccontato al Messaggero Veneto - "L’ho visto dal vivo col Napoli. Non a caso ha segnato attaccando lo spazio, perfettamente servito da Fofana. Se viene lanciato sempre in questa maniera risulta imprendibile".