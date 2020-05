Calendario Bundesliga: quando riparte il campionato tedesco

Finalmente è ufficiale: la Bundesliga è pronta a ripartire e le squadre del campionato tedesco torneranno in campo dopo il lungo stop dettato dall’emergenza Covid-19. A dare l’annuncio il presidente della Lega Calcio tedesca, che ha ricevuto il via libera dalla cancelliera Angela Merkel. Insieme al campionato principale riprenderà anche la seconda serie tedesca, e per entrambi la data designata è il 16 maggio. Una buona notizia per tutti gli appassionati e i tifosi, nonché per il mondo delle scommesse sportive, che è pronto a ripartire e a seguire i principali eventi in programma.

Riparte la Bundesliga: le date e il calendario

Finalmente Fase 2 e Sport cominciano a parlare la stessa lingua. Il mondo del calcio, come tanti altri sport per quanto riguarda la maggior parte delle nazioni, aveva subìto uno stop dettato dalla crisi relativa al diffondersi della pandemia del Covid-19. A dare il primo segnale di ripresa è il campionato tedesco, sospeso il 13 marzo scorso e che dovrebbe ripartire insieme alla seconda serie il 16 maggio 2020. Le partite, ovviamente, si giocheranno tutte a porte chiuse, e come ha riportato Christian Seifert, l’iniziativa non coincide di certo con una sottovalutazione dell’emergenza Covid-19: «L’allentamento delle misure restrittive non deve però significare che il coronavirus non venga più preso seriamente», ha dichiarato il presidente.

Si riprenderà dunque dalla 26esima giornata, che andrà in scena durante il weekend del 16-18 maggio. Ecco il calendario delle partite:

Sabato 16 maggio ore 15.30: Borussia Dortmund – Shalke 04

Sabato 16 maggio ore 15.30: RB Lipsia – Friburgo

Sabato 16 maggio ore 15.30: Hoffenheim – Hertha Brlino

Sabato 16 maggio ore 15.30: Fortuna Dusseldorf – Paderborn

Sabato 16 maggio ore 15.30: Augusta – Wolfsburg

Sabato 16 maggio ore 18.30: Eintracht Francoforte – Borussia Moenchengladbach

Domenica 17 maggio ore 15.30: FC Colonia – Mainz

Domenica 17 maggio ore 18.00: Union Berlino – Bayern Monaco

Lunedì 18 maggio ore 20.30: Werder Brema – Bayern Leverkusen

Ovviamente, di pari passo con la ripresa dei match relativi alla Bundesliga, riprenderanno anche le scommesse online sui principali siti, dove sono già disponibili le quote sulle quali è possibile puntare. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky, in streaming su Sky Go e in diretta live su OA Sport.

Quando riprende il Campionato italiano

Discorso a parte per il calcio in Italia, fra i paesi più colpiti dall’emergenza Covid-19. Al momento la Lega Calcio ha confermato la volontà di riprendere, e in linea con la decisione gli allenamenti delle squadre di Serie A riprenderanno ufficialmente il 18 maggio.

Riguardo il campionato, ancora incerto quando le squadre potranno scendere in campo. Da un lato l’intenzione generale è sicuramente quella di concludere la stagione in corso, e salvo imprevisti o problematiche particolari legati all’allentamento delle misure restrittive, è possibile che i giocatori vedranno il campo durante il mese di giugno, circa nella seconda settimana del mese. Il weekend, dunque, potrebbe essere quello di sabato 13 e domenica 14 giugno, anche se come detto non ci sono certezze a riguardo.

Sicuramente è facile prevedere che si tratterà di un calendario molto fitto, che costringerà le squadre a diversi turni infrasettimanali, condensando molte partite in pochi giorni così da riuscire a concludere il campionato entro l’estate.

Una situazione di certo interessante dal punto di vista dei bookmaker .com, che non si faranno certo attendere con quote aggiornate e sicuramente invitanti. Insomma, al momento tutti gli appassionati, i tifosi e gli amanti delle scommesse dovranno ancora aspettare, nella speranza che anche il calcio italiano possa tornare presto a farli sognare.