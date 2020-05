Il Corriere della Sera oggi in edicola fa il punto sulla ripartenza del calcio italiano. Il comitato tecnico scientifico prende tempo ma è atteso il via libera per il 18 maggio per gli allenamenti di squadra. Si passerà alle sedute di gruppo, tra il 7 e il 14 giugno potrebbe poi scattare la Serie A ma il nodo dei nuovi positivi frena il campionato.