Buone notizie per Luca Gotti, che contro il Cagliari potrà avere a disposizione anche Mato Jajalo. Il centrocampista bosniaco è tornato quest'oggi in gruppo, svolgendo anche le esercitazioni tecnico tattiche. Una soluzione in più, dunque, a centrocampo per mister Gotti. Hanno invece lavorato ancora a parte Ken Sema e Samir.