Brignardello (preparatore atletico Udinese): "L'unica cosa che possiamo fare ora è cercare di stimolare i ragazzi a mantenere la forma"

Giovanni Brignardello, preparatore atletico dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di UdineseTv:

"Fare il preparatore atletico in questo periodo è difficile. L’unica cosa che possiamo fare è cercare di stimolare i ragazzi a mantenere la forma, appena avremo una data certa di ripartenza cercheremo di impostare il lavoro per raggiungere il top della condizione al momento giusto.

Ciò che mi preoccupa di più è il rischio che si torni a giocare senza dare il giusto tempo alla ripresa della preparazione, specie se si dovesse poi giocare regolarmente ogni tre giorni per recuperare il tempo perso con la sosta forzata.

Se questa stagione non dovesse riprendere bisognerà pensare a quando partirà quella successiva: il tempo di recupero della forma è proporzionale al periodo di inattività, servirebbe un ritiro precampionato più lungo.

Tra la fine di un campionato e l’inizio del successivo ci vuole in ogni caso un determinato periodo di sosta, se non altro per questioni organizzative come ad esempio la formulazione dei calendari. Il rischio di condensare tante partite in delle partite è quello di un eccessivo stress psicofisico.

Anche nel settore giovanile ogni preparatore si tiene in contatto coi ragazzi, che fanno il possibile per allenarsi a casa, anche con un po’ di fantasia".