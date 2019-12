Anticipato di un giorno il ritiro

Da stasera l'Udinese partirà in ritiro, dopo la seduta d'allenamento pomeridiana infatti la squadra si radunerà in hotel. Anticipato dunque di un giorno il raduno. Contro il Cagliari non ci saranno margini d'errore, anche se si prospetta una sfida difficilissima, visto che i sardi vengono dalla sconfitta all'ultimo minuto con la Lazio e hanno bisogno di punti europei. I friulani dunque dovranno essere concentrati al massimo per provare a concludere il 2019 con qualche punto.