Vi ricordate di Naldo? Il difensore potrebbe approdare alla Fiorentina

Vi ricordate di Naldo? Probabilmente no, il difensore brasiliano classe '88 non è che abbia lasciato un grande ricordo a Udine: solamente 16 presenze nella stagione 2013/14 prima di essere ceduto al Getafe. Nelle ultime stagioni, Naldo ha trovato regolarmente spazio nella Liga spagnola con la maglia dell'Espanyol, attirando su di se le attenzioni di diverse squadre. Tra queste ci sarebbe anche la Fiorentina, che potrebbe prelevare il difensore a parametro zero, visto che il suo contratto con l'Espanyol scadrà il 30 giugno.