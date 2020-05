Sanchez via dall'Inter ma può restare in Italia

Non c'è futuro all'Inter per Alexis Sanchez. L'Inter non riscatterà l'attaccante cileno, un'intenzione ormai chiara da settimane. Quale futuro per El Niño Maravilla? Secondo la Gazzetta dello Sport, per lui si apre un nuovo spiraglio sempre in Serie A. Sulle sue tracce, infatti, si sarebbe messa la Roma, alla ricerca di un nome di livello per l'attacco. Lo United potrebbe di nuovo concedere un prestito.