Pizzarro: "Pozzo mi disse che non mi avrebbe mai venduto ad una squadra di Spalletti, per questo prima di arrivare alla Roma feci un anno all'Inter"

David Pizzarro, ex centrocampista dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista al "Corriere dello Sport". Nella stessa, parlando del suo amore per la Roma, il cileno ha rivelato un retroscena relativo al suo passaggio dall'Udinese all'Inter:

"Quando mi sono innamorato per la prima volta della Roma? Quando entrai per la prima volta all'Olimpico. Era l'anno dello scudetto. Io andai in panchina e vidi Totti segnare quel gol al volo contro noi dell'Udinese. Beh, da quel momento ho fatto il giro largo, solo per una scelta di Pozzo. Siccome Spalletti andò via da Udine litigando con tutti, il Patron mi disse che non mi avrebbe mai venduto ad una squadra di Luciano. Così feci un anno all'Inter e poi chiesi di andare alla Roma".