L'Under 17 bianconera torna da Brescia con tre punti in più in classifica. I friulani si sono imposti con il punteggio di 3-1, con le reti di Garbero, Fedrizzi e Ruffino che hanno deciso il match. Inutile il gol bresciano firmato da Del Barba. Grazie a questo successo i ragazzi bianconeri salgono al settimo posto, a 22 punti in classifica.