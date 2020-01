Pareggio a reti inviolate tra l'Under 17 e il Cagliari

CAGLIARI D'Aniello, Bellu, Mura, Schirru, Palomba, Garau, Zallu (42'st Loru D.), Loru L. (42'st Mazzei), Masala (42'st Loi), Pischedda (23'st Delpupo), Sabino (14'st Piroddi). A disp. Stevanato, Carabillò, Mazzei, Pedoni, Serigne. All. Melis

UDINESE Carnelos, Zasiah, Codutti, Castagnaviz, Samotti, Maset, Jaziri, Damiani (17'st Rossitto), Basha (40'st Rufino), Fedrizzi (10'st Pucci) Pinzi. A disp. Chiavon, Cocetta, Pozzani, Zuliani, Kamagate, Rufino, Amoroso. All. Giatti

Arbitro Cappai di Cagliari

Assistenti Crinò e Atzori

Ammoniti Garau, Masala, Codutti, Damiani

Recupero 1'/3'



Nella 12^ giornata del campionato Allievi Nazionale U17 buon punto colto dall'Udinese in casa del Cagliari che consente ai ragazzi di Giatti di fare un ulteriore passo in avanti e acquisire maggiore convinzione della propria potenzialità.



Protagonista della partita è il portiere bianconero Carnelos che al 25' del primo tempo neutralizza un calcio di rigore a Masala.



In classifica il Cagliari aggancia il Milan a quota 18 punti al 6° posto, mentre l'Udinese sale a 16 punti.