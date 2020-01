La Primavera batte 5-1 in amichevole il Fontanafredda: doppiette per Ianesi e Lirussi

Tabellino

UDINESE-FONTANAFREDDA 5-1

Marcatori: 13'pt e 15pt Ianesi (U), 17'pt e 19'pt Lirussi (U), 43' Gurgu (F); 28'st Renzi (U)



UDINESE Carnelos (1'st Moretti), Tassotti, Kubala, Mazzolo (1'st Palumbo), VAsko, Rigo (1'st Dankic), Ballarini, Battistella (1'st Ndreu), Comisso (1'st Fedel), Lirussi (1'st Renzi), Ianesi (1'st Aviani). A disp. Del Fabro, Compagnon. All. Cristante.

FONTANAFREDDA Plai (30'st Tosoni), Gerolin, Barbui (1'st Dedej), Rosolen (1'st Del Ben), Bigaran (1'st Gant), Ceschiat, Desiderati (1'st Toffoli), Dal Cin (15'st Airoldi), Gurgu (1'st Suan) Lisotto (1'st Gregoris), Portaro (1'st Salvdor). A disp. Tosoni All.Moro

Arbitro Yasser di Pordenone

Assistenti Presotto e Bigniloco

Ammontiti Mazzolo

Angoli 4-1



Buone indicazioni per Filippo Cristante dal test amichevole di questo pomeriggio. La Primavera bianconera, infatti, ha battuto 5-1 il Fontanafredda, formazione che milita nel campionato di Eccellenza disputando una gara gagliarda e intensa. Primo tempo vivace e con buoni spunti, nella ripresa i due allenatori hanno attuato ampio turnover sperimentando anche nuove soluzioni tattiche.



In evidenza Ianesi e Lirussi, autori di una bella doppietta, mentre Renzi si conferma produttivo in area di rigore. Sua la rete del 5-1.