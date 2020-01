Sondaggio dell'Udinese per il brasiliano Geuvanio

Suggestione brasiliana per l'attacco dell'Udinese. I bianconeri, infatti, avrebbero messo nel mirino l'attaccante esterno classe '92 Geuvanio, attualmente svincolato dopo l'esperienza all'Atletico Mineiro. Si tratta di un giocatore dotato di un'ottima tecnica, che in passato ha vestito le maglie di Santos, Flamengo e Tianjin Quanjian. Secondo quanto riferito ai microfoni di EuropaCalcio dal suo intermediario per l'Europa, Riggero Lacerenza, sul giocatore avrebbero fatto dei sondaggi in Italia l'Udinese e il Cagliari, in Germania il Wolfsburg, mentre in Israele l'Hapoel Beer Sheeva. Il giocatore, inoltre, avrebbe anche diverse richieste dalla Cina.