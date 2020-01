Slimani resta al Monaco, si spegne definitivamente l'interesse per Okaka

Islam Slimani, attaccante algerino 31enne di proprietà del Leicester ora in prestito al Monaco, è destinato a rimanere nel club monegasco. Il giocatore è stato un'idea di Manchester United, Inter e Tottenham in prestito per la seconda metà della stagione. A meno di un clamoroso colpo di coda delle ultime ore, Slimani rimarrà a Monaco e terminerà la stagione nel Principato. A questo punto l'interesse dei del Monaco per Okaka, individuato con il sostituto ideale dell'algerino, si spegne definitivamente.