Pussetto verso il Watford: un indizio social conferma l'ormai prossimo addio

Quella di ieri contro il Sassuolo potrebbe essere stata l'ultima partita in bianconero per Nacho Pussetto. Il giocatore si trasferirà a breve al Watford. Piccolo indizio a conferma della trattativa una foto pubblicata ieri sera su Instagram dalla compagna del giocatore, che raffigura lei e Pussetto in compagnia di De Paul, Musso e delle rispettive fidanzate in quella che ha tutta l'aria di essere una cena di saluto tra i tre argentini. Eloquente un commento, da questo punto di vista, di un amico di Nacho: "Spero che la Nazionale possa tornare ad unirvi".