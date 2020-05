Per Larsen c'è sempre il Torino ma offerte potrebbero arrivare anche dalla Bundesliga

Larsen via a fine stagione? Più volte il danese ha manifestato la voglia di cambiare aria. Dopo tre anni in bianconero ascolterà le proposte che gli arriveranno da altri club. In A lo ha cercato più volte il Torino, offerta economicamente allettante che potrebbe convincerlo. Timidi, invece, gli interessamenti di Fiorentina e Parma. L'offerta giusta, però, potrebbe arrivare anche dall'estero, dalla Bundesliga, dove ci sono un paio di club interessati.