Giorni di riflessione per Felipe Vizeu. L'attaccante brasiliano rientrato in Brasile si è preso un po' di tempo per valutare l'offerta del Cska di Mosca. E' questo il club russo che si è fatto clamorosamente avanti nelle ultime ore bloccando il suo passaggio all'Atletico Paranaense, club al quale l'Udinese lo aveva ceduto in prestito.